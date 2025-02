Idoso embriagado causa grave acidente ao colidir em seis veículos estacionados

Na noite de sábado (15/02), um acidente envolvendo múltiplos veículos causou grande transtorno na Avenida da Saudade, em Aparecida do Taboado. Um homem de 72 anos, que estava acompanhado por duas mulheres, perdeu o controle de seu veículo, um VW Gol, e colidiu contra seis carros estacionados na via.

De acordo com informações da polícia, o idoso estava dirigindo sob forte influência de álcool, o que resultou no acidente. O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado para prestar atendimento médico aos ocupantes do veículo, que precisaram ser socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro. Embora as mulheres envolvidas no acidente tenham recebido alta logo em seguida, o condutor precisou permanecer em observação.

Foi nesse momento que a Polícia Militar realizou o teste do bafômetro, confirmando a embriaguez do motorista. Na manhã de domingo (16), após receber alta médica, o idoso foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foi preso em flagrante por dirigir sob o efeito de álcool. Devido à sua idade avançada e problemas de saúde, o homem passou por audiência de custódia no mesmo dia e foi liberado às 21h após a decisão judicial.