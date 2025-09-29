Inaugurada a Sala Lilás, para atendimento humanizado a vítimas de violência

Aparecida do Taboado deu um passo importante no combate à violência doméstica e familiar nesta sexta-feira (26), com a inauguração oficial da Sala Lilás, um espaço voltado ao acolhimento humanizado de mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência.

A nova unidade, instalada nas dependências da Delegacia de Polícia Civil do município, foi pensada para garantir um atendimento qualificado, sigiloso e respeitoso às vítimas, em um ambiente seguro e preparado para escuta sensível. A iniciativa representa um marco nas políticas públicas locais de proteção e amparo às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Representantes das esferas de governo celebram a inauguração da Sala Lilás, em Aparecida do Taboado (Foto: Daniel Silva/DICOM)

A cerimônia de inauguração reuniu autoridades estaduais e municipais, entre elas o Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Dr. Lupérsio Degerone Lúcio, que representou o governador Eduardo Riedel no evento. Estiveram presentes também o vice-prefeito Tenente Ávila; o superintendente de Segurança Pública, Dr. Tiago Macedo dos Santos; e diversos delegados regionais, além de representantes da Câmara Municipal, OAB, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

O delegado-titular no município, Dr. André Stafusa, ao fazer uso da palavra revelou que em 2025, em Aparecida do Taboado, já haviam sido registradas 104 ocorrências de violência doméstica, e 18 de exploração sexual.

Durante os pronunciamentos, os representantes destacaram a importância da Sala Lilás como um avanço estrutural e simbólico na rede de enfrentamento à violência. “A implantação deste espaço simboliza mais do que uma estrutura física, trata-se de um compromisso real com a proteção, o cuidado e o respeito à vida das mulheres e das crianças”, afirmou o vice-prefeito Tenente Ávila, que no ato representou o prefeito José Natan. Ele destacou ainda que a iniciativa fortalece o trabalho interinstitucional voltado à reconstrução da dignidade das vítimas.

Após os discursos, a solenidade seguiu com o descerramento da placa comemorativa e a assinatura oficial do termo de inauguração da unidade.

A Sala Lilás integra uma política de segurança pública que visa garantir não apenas justiça, mas também acolhimento, escuta qualificada e apoio psicossocial, funcionando como ponto de apoio fundamental no processo de denúncia, investigação e recuperação das vítimas de violência.