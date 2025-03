Indicações propõem ações em saúde, educação, trânsito e infraestrutura

Durante a sessão ordinária ocorrida nesta segunda-feira (31/03) na Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, os vereadores apresentaram 16 indicações e aprovaram 1 projeto de lei.

As proposições serão encaminhadas para os setores competentes para a tomada de providências.

Indicações

Vereadora Patrícia da Saúde (PSD): inclusão do exame/teste para detecção da bronquiolite por RSV Antígeno (Vírus Sincicial Respiratório), na listagem de exames disponibilizados gratuitamente pela Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado – FESAT; contratação de mais enfermeiros e técnicos em Enfermagem para a mesma instituição.

Vereadora Dra. Amanda Tolentino (PP): um Odontomóvel para atendimento em pontos diversos do município.

Vereador Jucleber Bim (PL): fornecimento de repelente aos alunos e funcionários das escolas municipais.

Vereador Matheus Costa (PP): instalação de filtros de contenção de resíduos nas bocas de lobo em toda a cidade.

Vereador Pinduca (PP): implantação pelo Dnit, de sonorizadores nas proximidades das rotatórias das entradas de Aparecida do Taboado.

Vereador Gilsinho do Binega (PRD): transformação em mão única de direção as Ruas Princesa Maria Leopoldina e Rainha Maria I, localizadas no Jardim Imperial e Rua Confins, no Jardim Aeroporto; instalação de reservatórios de água nas escolas e creches municipais.

Vereador Marcelo Jardineiro (PSD): construção de lombadas em dois pontos da Rua José Moreira Falkine; construção de canaleta, no cruzamento da Avenida da Saudade com a Avenida Santos Dumond.

Vereador Maurão (PSDB): implementação, com recursos do Governo do Estado, da Mobilidade Urbana com a sinalização horizontal em toda a cidade.

Vereadores Patrícia da Saúde, Claudia Padim (PL), Dra. Amanda Tolentino e Pinduca: recapeamento de trecho da Rua Tabatinga, no Jardim Félix II; implementação de radares de velocidade urbanos, nas Avenidas João Pedro Pedrossian e na Avenida Orlando Mascarenhas Pereira, próximo ao Sesi/Senai.

Vereadores Marcelo Jardineiro, Maurão e Gilsinho do Binega: medidas paliativas até a conclusão da obra de pavimentação asfáltica e drenagem da Rua Américo Alves de Queiroz, no trecho entre a Avenida Orlando Mascarenhas Pereira e a Rua Mariana Alves de Lima.

Vereadores Claudia Padim e Ber Galter (PSDB): revitalização da Praça Três Marias.

Vereadores Claudia Padim, Ber Galter, Dra. Amanda Tolentino, Patrícia da Saúde, Pinduca e Matheus Costa: instalação de um radar de controle de velocidade na Avenida São Cristóvão, Vila São Luiz, em frente à Conveniência Guerreiro.

Projeto de Lei nº 2/2025 – Vereador Jucleber Bim: “Dispõe sobre a substituição dos sinais sonoros por sinais musicais adequados aos alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nos estabelecimentos de ensino público e privado, no município de Aparecida do Taboado”.