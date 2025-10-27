Jovem de 29 anos morre em acidente de moto em Aparecida do Taboado

Um grave acidente tirou a vida de Miller Barbosa, de 29 anos, na noite de domingo (26/10), na Rua São João, bairro Vila Barbosa, em Aparecida do Taboado (MS).
Miller pilotava uma motocicleta quando colidiu violentamente contra uma caçamba de entulhos estacionada na via. Com o impacto, parte do veículo ficou presa ao compartimento, e há suspeita de que o jovem tenha sido atropelado em seguida, devido ao esmagamento de partes do corpo e do crânio.
A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, que irão apurar as circunstâncias exatas do acidente.
O subtenente Joelder, do Corpo de Bombeiros Militar de Aparecida do Taboado, comentou o caso em entrevista ao RCN Notícias, relatando que a equipe foi acionada por volta das 22h30 e encontrou a vítima já sem vida no local.
As causas do acidente seguem sob investigação.