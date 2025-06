Junho Prata foca na valorização e proteção da pessoa idosa em Aparecida do Taboado

Em alusão ao Junho Prata — mês dedicado à valorização da pessoa idosa e à conscientização sobre o combate à violência contra esse público — o Salão da Melhor Idade de Aparecida do Taboado recebeu, na tarde da terça-feira (24/06), uma palestra especial voltada aos integrantes do grupo da Melhor Idade.

A atividade contou com a participação da psicóloga Anna Carolina Batalha, que conduziu a palestra, além da coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Lucimeire Brandão, e da coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e da Melhor Idade, Laly Santana.

Palestra realizada pelo Creas no Salão da Melhor Idade (Foto: Daniel Silva/DICOM)

Durante o encontro, foram discutidos temas fundamentais para o bem-estar da pessoa idosa, como os direitos assegurados por lei, formas de prevenir abusos e maus-tratos, cuidados com a saúde mental, e a importância de promover um envelhecimento digno e com qualidade de vida.

A iniciativa integra a programação do Junho Prata, instituído com o objetivo de reforçar o respeito, o cuidado e a proteção à população idosa. Mais do que uma ação informativa, o evento proporcionou um espaço de escuta ativa, acolhimento e troca de experiências, valorizando a história de vida de cada participante.

Para a coordenadora Laly Santana, o momento foi de profunda reflexão: “Mais do que uma palestra, este foi um momento de conscientização. É essencial garantir que nossos idosos se sintam ouvidos, respeitados e protegidos”, destacou.