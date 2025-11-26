Veículos de Comunicação
Início Aparecida do Taboado

Karatê conquista medalhas e atleta é convocada para a seleção brasileira

Equipe de Aparecida do Taboado conquista pódios em campeonato nacional e celebra convocação inédita para o Sul-Americano Máster.

Mauro Silva

Atletas medalhistas, acompanhados de bombeiros e PM's, desfilaram em carro aberto (Foto: Divulgação)
Atletas de Aparecida do Taboado se destacaram em na etapa final do campeonato brasileiro de karatê realizado nas cidades de Caucaia, no Ceará, e João Pessoa, Paraíba.

No retorno ao município, o grupo desfilou pelas ruas e avenidas em uma viatura do Corpo de Bombeiros, tendo o apoio da Polícia Militar no percurso.   

Atletas desfilaram em carro aberto pelas ruas e avenidas de Aparecida do Taboado (Foto: Divulgação)

Fabrícia Rodrigues garantiu o vice-campeonato no shiai kumite sub-21, enquanto Maria Clara assegurou o terceiro lugar no shiai kumite sênior. No kata máster, a sensei Lilian também levou o bronze, conquista que lhe rendeu a convocação para a seleção brasileira que disputará o Campeonato Sul-Americano Máster — um marco para o karatê aparecidense.

Familiares e apoiadores formaram carreata atrás da viatura do Corpo de Bombeiros onde estavam os atletas (Foto: Divulgação)

“É um orgulho ver nossos atletas alcançando resultados expressivos em nível nacional. Isso demonstra o comprometimento de cada um e o excelente trabalho desenvolvido pelo Dojô de Karatê Keiróz”, ressaltou a sensei Lilian.

Karatecas medalhistas de Aparecida do Taboado (Foto: Divulgação)

Outros atletas da delegação também tiveram desempenhos de destaque:

  • Pedro Emanuel – 3º lugar no kata individual
  • Hugo Gabriel – 3º lugar no shiai individual
  • Otávio Belchior – 3º lugar no shiai individual
  • Luany Vitória – 3º lugar no shiai individual
  • Maria Clara – 3º lugar no shiai individual
  • Fabrícia Rodrigues – 2º lugar no shiai individual
  • Sensei Lilian – 3º lugar no kata individual e convocada para a seleção brasileira
  • Wesley Gianini – participação de destaque na competição

A delegação, que contou com apoio do programa municipal Auxílio Atleta concedido pela Prefeitura, reforçou o potencial esportivo do município ao conquistar importantes posições no pódio.

