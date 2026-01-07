Lar dos Idosos receberá R$ 200 mil em emendas impositivas para investimentos e manutenção

O Lar dos Idosos “Vicente Marques de Queiroz”, em Aparecida do Taboado, será contemplado em 2026 com R$ 200 mil em emendas impositivas apresentadas por vereadores do município. O anúncio foi feito pelo presidente da instituição, Roger Rossi Reis, que destacou a importância do recurso para a manutenção da entidade, que atualmente acolhe 51 idosos.

Do total, R$ 70 mil, indicados pela vereadora Patrícia da Saúde, serão destinados ao pagamento do 13º salário dos colaboradores ao final de 2026, assegurando um compromisso fundamental com a equipe que atua diariamente no cuidado dos idosos.

Outros R$ 70 mil, provenientes de emendas dos vereadores Pinduca e Dra. Amanda Tolentino, juntamente com R$ 60 mil indicados de forma conjunta pelos parlamentares Maurão, Gilsinho do Binega, Jucleber Bim e Marcelo Jardineiro, serão utilizados na aquisição de um veículo e de uma câmara fria, equipamentos considerados essenciais para melhorar a estrutura e os serviços prestados pela instituição.

Além dos recursos públicos, a diretoria do Lar dos Idosos segue empenhada na comercialização das cartelas do “Show de Prêmios”, cuja renda será totalmente revertida para a manutenção da entidade. A cartela custa R$ 150,00, e os prêmios incluem duas motocicletas zero quilômetro e três sorteios via Pix no valor de R$ 1 mil cada.