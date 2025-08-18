Legislativo de Aparecida do Taboado apresenta 15 indicações para áreas essenciais do município

A Câmara Municipal de Aparecida do Taboado realizou, nesta segunda-feira (18/08), mais uma sessão ordinária, na qual foram apresentadas 15 indicações por parte dos vereadores. As proposições abrangem diferentes áreas, como infraestrutura urbana, recuperação de rodovias, melhorias na saúde e na educação, além da regulamentação dos serviços de transporte por aplicativo no município.

Um dos destaques da sessão foi o retorno da vereadora Cláudia Padim (PL) às atividades legislativas, após três sessões de afastamento em virtude de um tratamento oncológico. A volta foi celebrada pelos colegas parlamentares e registrada como um momento simbólico da reunião.

Durante o uso da tribuna, os vereadores detalharam suas propostas e também trataram de temas de interesse coletivo. O presidente da Casa, vereador Ber Galter (PSDB), destacou a parceria firmada entre o Legislativo e empresas locais na Campanha “Doe Conforto”, que resultou na entrega de mil peças de cama e banho ao Hospital Municipal, administrado pela Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado (FESAT), na última sexta-feira (15).

Indicações

Ber Galter (PSDB): Sugere a regulamentação do funcionamento de serviços de transporte por aplicativo no município.

Matheus Costa (PP): Requere a construção de canaletas nos cruzamentos da Avenida Santos Dumont com a Alameda Cravo e da Rua Tabatinga com a Alameda Azaleia, ambos no Jardim Félix. Também solicita operação tapa-buracos nas Ruas Ulisses Medeiros de Figueiredo e Richard Oliveira Carvalhaes, no Residencial Eldorado.

Patrícia da Saúde (PSD): Pede a construção de canaleta no cruzamento da Rua Três Lagoas com a Rua São Paulo, e a implementação de aulas práticas de primeiros socorros nas escolas municipais.

Jucleber Bim (PL): Indica a revitalização completa da Praça de Esportes e Lazer "Onofre Canuto Brandini", localizada no Jardim Brandini II.

Cláudia Padim (PL): Propõe serviços de limpeza de guias e sarjetas, além de tapa-buracos na Rua Custódio Carvalho de Souza, no Residencial Eldorado.

Marcelo Jardineiro (PSD): Solicita a revitalização das áreas verdes com playgrounds no Residencial Tia Chica.

Amanda da Saúde (PP): Reivindica a ampla e efetiva divulgação do programa estadual "Mais Saúde, Menos Fila" em todo o território municipal.

Pinduca (PP): Aponta a necessidade de recapeamento nas Ruas Said Matar e 1º de Maio (entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Duque de Caxias), além da Rua Presidente Dutra (entre as Ruas Said Matar e Eduardo Jesuíno Tiago). Também solicita que a Prefeitura faça gestões junto ao DNIT e à concessionária Way-112 para instalação de sonorizadores próximos às rotatórias de entrada da cidade.

Marcelo Jardineiro (PSD) e Jucleber Bim (PL): Em indicação conjunta, propõem o recapeamento da Rua Alaor Alves Moreira, o asfaltamento da Rua Azaleia (Bairro Tia Chica) e a ampliação das salas dos CMEIs “Adelice Bernardes de Melo” e “Profa. Rosália Queiroz de Oliveira”.