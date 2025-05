Legislativo Municipal promove sessão ordinária e inicia projeto “Câmara vai à Escola”

Na manhã desta segunda-feira (26/05), a Câmara Municipal de Aparecida do Taboado realizou mais uma sessão ordinária, marcada pela apresentação de diversas indicações dos vereadores, que agora seguem para análise dos setores competentes da administração municipal.

Durante a sessão, os parlamentares e seus assessores vestiram a camiseta promocional do projeto “Câmara vai à Escola”, iniciativa que visa aproximar o Poder Legislativo dos jovens estudantes da rede estadual e particular de ensino. O projeto é direcionado aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

O pontapé inicial da ação aconteceu nesta tarde, com a visita à Escola Estadual “Frei Vital de Garibaldi”.

Na ocasião, os estudantes participaram de uma palestra educativa sobre o funcionamento da Câmara Municipal, a importância da formação cidadã e o papel da política na construção de uma sociedade mais justa e participativa.

A proposta do projeto é fomentar o interesse dos jovens pela política e pelo exercício da cidadania, incentivando o pensamento crítico e o engajamento nas questões que envolvem o município e o país.

Indicações

Vereador Gilsinho do Binega (PRD): inclusão dos servidores credenciados do Município no Programa Auxílio-Alimentação.

Vereadora Cláudia Padim (PL): instalação de câmeras de monitoramento no Módulo Esportivo “Wilfrides Alves Martins”; transformação em mão única de direção o trecho da Rua José Antônio de Carvalho, da Rua Nove de Julho até a Avenida Orlando Mascarenhas Pereira; manutenção e limpeza das laterais da Rodovia MS-316, da Avenida Presidente Vargas até a rotatória do Anel Viário (Restaurante Oásis).

Vereador Ber Galter (PSDB): implantação de sinalização indicativa de metragem ao longo da pista de caminhada e corrida do Espaço de Saúde, Esporte e Lazer “Aparecido Pimenta de Queiroz – Dê”.

Vereadora Patrícia da Saúde (PSD): implantação de mão única de direção em toda a extensão da Rua Pará; ampliação do horário de funcionamento da Farmácia Municipal “Maria Cristina Saco” para até às 20h.

Vereador Marcelo Jardineiro (PSD): construção de redutores de velocidade (lombadas) em pontos da Avenida São Cristóvão, Rua Pará, Rua Eduardo Jesuíno Tiago, Rua Duque de Caxias e Rua Maximino José da Rocha.

Vereador Maurão (PSDB): prolongamento do canteiro central e da iluminação pública da Avenida Orlando Mascarenhas Pereira até a rotatória do Anel Viário.