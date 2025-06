Leilão em prol do Hospital de Amor terá show nacional gratuito

O tradicional Leilão Direito de Viver, que chega à sua 21ª edição neste ano, será realizado no próximo sábado (14/06), no Recinto do Sindicato Rural de Aparecida do Taboado. Toda a arrecadação será revertida para o Hospital de Amor, referência no tratamento oncológico gratuito no país.

Em entrevista ao RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, o presidente do Sindicato Rural, Eduardo Sanchez, confirmou que o evento contará com um show nacional gratuito da dupla sertaneja Marcos Paulo & Marcelo.

Dupla Marcos Paulo & Marcelo (Foto: Divulgação)

A programação terá início às 11h, com um o almoço, seguido de um bingo com prêmios atrativos e, logo depois, o aguardado leilão solidário. O show da dupla está previsto para começar às 19h30, com expectativa de grande público.

Marcos Paulo, um dos cantores da dupla, é filho de Milionário — que integrou por décadas a icônica dupla Milionário & José Rico, símbolo da música sertaneja raiz.

Segundo Sanchez, a participação da comunidade e de parceiros é fundamental para o sucesso do evento. A entrada do show será gratuita, e toda a população está convidada a participar desse grande ato de solidariedade.

Assista a entrevista do RCN Notícias: