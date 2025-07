Loja Claro é reinaugurada em Aparecida do Taboado com novidades e promoções

A Loja Claro em Aparecida do Taboado foi reinaugurada na manhã desta quinta-feira (3), trazendo um novo conceito de atendimento, ambiente mais moderno e diversas ofertas para os clientes da região.

Localizada na movimentada Avenida Presidente Vargas, a loja agora conta com uma estrutura mais confortável e uma equipe preparada para oferecer um atendimento ainda mais ágil e personalizado. Entre os destaques, estão promoções exclusivas, uma linha completa de smartphones com preços atrativos e condições especiais de pagamento.

Vereadores Ber Galter e Pinduca prestigiaram a reinauguração da Loja Claro (Foto: Tony Fernando/Cultura FM)

A reinauguração representa um reforço no compromisso da Claro com a qualidade do serviço e a satisfação dos clientes. A loja já está aberta ao público e convida todos a conhecerem as novidades.

