Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Mantida condenação de piloto de fuga em assalto a joalheria de Aparecida do Taboado

Durante julgamento de revisão criminal de um dos sete condenados, robustez das provas foi reconhecida pelo Judiciário; crime ocorrido em 2023 foi ordenado de dentro de presídio.

Mauro Silva

Sede do MPMS em Aparecida do Taboado (Foto: Decom)
Sede do MPMS em Aparecida do Taboado (Foto: Decom)

A 2ª Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) manteve integralmente a condenação de um réu envolvido em um assalto a joalheria em Aparecida do Taboado, ocorrido em 6 de junho de 2023. A decisão foi tomada durante o julgamento de pedido de revisão criminal, reafirmando o posicionamento do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) em defesa da ordem pública e da legalidade.

Segundo as investigações feitas à época, o crime foi planejado por dois dos réus que estavam presos na Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande. Com apoio logístico de cinco cúmplices em liberdade, o grupo invadiu o estabelecimento comercial por volta das 7h50, utilizando armas de fogo para ameaçar funcionários e clientes.

O bando coagiu a proprietária da loja, sob mira de arma, a abrir o cofre, de onde foram subtraídas joias, celulares e outros bens. A Polícia Militar agiu rapidamente e prendeu os autores em flagrante, recuperando parte dos objetos roubados.

Condenação confirmada

Todos os réus foram condenados em primeira instância por roubo qualificado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal). As penas somadas chegam a 90 anos, 7 meses e 2 dias de reclusão;

Entre os condenados está um homem que, segundo a peça acusatória, atuou como piloto de fuga em uma motocicleta. Ele tentou revisão criminal da pena de 11 anos e 5 meses de reclusão, alegando nulidades processuais e ausência de provas. A 2ª Seção Criminal do TJMS rejeitou o pedido, reconhecendo a legalidade da sentença. O acordão foi publicado nesta terça-feira, 12 de agosto.

Atuação firme do MPMS

O Ministério Público sustentou a robustez das provas apresentadas, incluindo confissões, laudos periciais, interceptações telefônicas e depoimentos. A Corte acatou integralmente os argumentos do MPMS, destacando a gravidade dos fatos e a participação efetiva de cada réu na empreitada criminosa. (Texto: Marta Ferreira de Jesus/Decom MPMS)

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos