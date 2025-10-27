Veículos de Comunicação
Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Mara Caseiro vai a Aparecida do Taboado para agenda de compromissos

Deputada estadual foi recepcionada no sábado (25/10) por autoridades e apoiadores no município.

Mauro Silva

Vereadores recepcionam Mara Caseiro na festa para os servidores públicos (Foto: Gabi Almeida)
Vereadores recepcionam Mara Caseiro na festa para os servidores públicos (Foto: Gabi Almeida)

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) esteve em Aparecida do Taboado no último sábado (25) para cumprir uma série de compromissos com autoridades, lideranças comunitárias e apoiadores locais.

Durante a visita, Mara participou de um encontro na residência do vereador Pinduca, que reuniu familiares, representantes de entidades, integrantes das forças de segurança, o prefeito José Natan e a vereadora Amanda da Saúde.

À noite, a parlamentar foi recepcionada pelo vereador Gilsinho do Binega, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, durante a festa promovida pela entidade em homenagem ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro.

Mara falou para quase 2 mil pessoas presentes à festa (Foto: Reprodução)

Em suas falas, Mara Caseiro abordou temas políticos e confirmou sua pré-candidatura a deputada federal nas eleições de 2026, destacando o compromisso de representar Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados.

Com trajetória consolidada na política sul-mato-grossense, Mara já foi vereadora e prefeita reeleita de Eldorado, além de exercer quatro mandatos como deputada estadual. Agora, ela se prepara para disputar uma das oito vagas do Estado na Câmara Federal.

