Aparecida do Taboado

Melhores alunos de 2025 são homenageados pelo Rotary

Cerimônia “Melhores do Ano – Estudantes” reconheceu 140 alunos de sete escolas públicas do município.

Mauro Silva

Além de homenageados, estudantes participaram de um sorteio de prêmios (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)
O Rotary Club de Aparecida do Taboado realizou, na noite de sábado (29/11), no Módulo Esportivo “Wilfrides Alves Martins”, a primeira edição do evento “Melhores do Ano – Estudantes”, destinado a reconhecer o desempenho de alunos da rede pública municipal e estadual.

Ao todo, 140 estudantes foram homenageados. Eles foram indicados pelas próprias escolas com base em critérios como rendimento escolar, comportamento e espírito de liderança.

140 alunos das escolas públicas foram homenageados (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)

A cerimônia contou com a presença de familiares dos alunos e de autoridades, entre elas o vice-prefeito Tenente Ávila, a secretária municipal de Educação, Luciana Cavalcante, além de diretores e coordenadores das unidades de ensino.

Participaram do evento estudantes das escolas municipais João Luiz Pereira, Jesus José de Souza, Rosália Queiroz de Oliveira e João Chama, e das escolas estaduais Frei Vital de Garibaldi, Ernesto Rodrigues e Georgina de Oliveira Rocha.

O presidente do Rotary Club, Douglas Amaral, agradeceu o envolvimento de toda a comunidade escolar e destacou o orgulho da instituição em realizar um evento totalmente patrocinado pelo Rotary. Segundo ele, a homenagem reforça o compromisso da entidade com a valorização da educação e dos jovens talentos do município.

