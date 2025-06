Morador de Aparecida do Taboado será ordenado padre

A comunidade católica de Aparecida do Taboado se prepara com alegria e expectativa para um momento histórico e emocionante: a ordenação sacerdotal do diácono Gefferson de Souza, de 31 anos, que será realizada no sábado (28/06), às 18h, no Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida.

Natural do Ceará, Gefferson reside em Aparecida do Taboado desde 2012, onde vive com a família. Sua caminhada vocacional e trajetória religiosa vêm sendo acompanhadas de perto pelos fiéis da cidade e da Diocese, que agora celebram essa importante conquista.

Como parte dos preparativos para a ordenação, está sendo realizado um tríduo preparatório — três dias de oração e celebrações especiais. O primeiro dia aconteceu na quarta-feira (25), conduzido pelo padre Matheus, da cidade de Naviraí. Nesta quinta-feira (26), em Chapadão do Sul com a presença do bispo diocesano de Três Lagoas, Dom Luiz Knupp, haverá a ordenação sacerdotal, enquanto que o tríduo será encerrado na sexta-feira (27) com uma missa em Aparecida do Taboado.

Após ser ordenado padre, Gefferson celebrará sua primeira missa no domingo (29), às 8h, também no Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida, cerimônia que promete reunir fiéis da cidade e da região.

