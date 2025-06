Morre Zé Parrella, produtor rural e benfeitor de ações sociais em Aparecida do Taboado

Faleceu neste sábado (28/06), aos 75 anos, José Luiz Parrella, conhecido como Zé Parrella — produtor rural em Aparecida do Taboado (MS) e ex-prefeito de Ibaté (SP).

O velório terá início às 10h da manhã deste domingo (29), em Ibaté, município onde residia e governou por quatro mandatos, nos períodos de 2005 a 2012 e de 2017 a 2024. A causa da morte e o horário do sepultamento ainda não foram divulgados.

Zé Parrella mantinha uma relação próxima com Aparecida do Taboado, onde era dono de propriedade rural e presença constante em eventos sociais.

Destacou-se especialmente pelo apoio a iniciativas beneficentes, como o Leilão Direito de Viver, promovido pelo Grupo Bom Samaritano em prol do Hospital de Amor. Em várias edições do evento, contribuiu de forma significativa, inclusive patrocinando o show da dupla sertaneja Marcos Paulo & Marcelo, realizado no último dia 14 de junho.

O espírito solidário de Parrella já era notado mesmo antes de sua trajetória política. Em Ibaté, sua gestão ficou marcada por obras estruturantes e investimentos consistentes nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e assistência social.

A partida de Zé Parrella deixa um legado de trabalho, generosidade e dedicação ao bem comum tanto em Ibaté quanto em Aparecida do Taboado.