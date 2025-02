Motorista não presta atenção a sinal sonoro e trem atinge veículo

Um acidente ferroviário foi registrado por volta das 10h30 desta quinta-feira (20) na Rodovia MS-316, na região rural de Lagoinha, em Aparecida do Taboado. O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado para atender à ocorrência.

De acordo com informações dos socorristas, o motorista de um veículo tentou atravessar a linha férrea e acabou sendo atingido por uma composição da Rumo Logística.

Veículo envolvido no acidente com o trem (Foto: Corpo de Bombeiros)

Quando a equipe de socorro chegou ao local, encontrou o condutor no banco traseiro do carro, consciente e orientado, mas com um corte contuso na nuca e suspeita de fratura na mão direita.

Em depoimento aos bombeiros, o motorista relatou que não ouviu o sinal sonoro da locomotiva antes da colisão. O veículo sofreu danos significativos.

A vítima foi atendida no local e, em seguida, encaminhada para o Pronto Socorro Municipal, onde recebeu cuidados médicos.