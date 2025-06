Mulher e o filho ficam gravemente feridos após ex ataca-los com uma faca

EMPREGO NA CIDADE

Casa do Trabalhador de Aparecida do Taboado oferece 276 vagas de emprego

Quem busca uma oportunidade de trabalho em Aparecida do Taboado pode encontrar boas opções na Casa do Trabalhador, que está com 276 vagas de emprego abertas. As informações são da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (FUNTRAB). As vagas são voltadas para diferentes perfis profissionais, incluindo candidatos com ensino médio completo, ensino superior […]