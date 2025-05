Município abre postos de saúde à noite para vacinação contra a Inlfuenza

Diante do aumento nos casos de síndromes gripais e da confirmação de um óbito e duas internações por H1N1 no município, a Secretaria de Saúde de Aparecida do Taboado intensificou as ações de imunização contra a Influenza.

A principal medida é a ampliação do horário de vacinação, com atendimento especial às quintas-feiras à noite, a partir de amanhã (22/05).

O objetivo da iniciativa é facilitar o acesso da população às vacinas e reforçar a proteção contra doenças respiratórias, especialmente em um momento de maior procura por atendimentos nos postos de saúde e no Pronto-Socorro.

A vacinação será realizada das 17h às 20h (horário de Brasília) em três unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF): Vila Barbosa; São Jerônimo; Jardim das Flores, Rural e Ranchos.

Durante o atendimento especial, estarão disponíveis:

Vacina contra a Influenza (gripe) para toda a população;

para toda a população; Vacina contra a dengue , destinada ao grupo prioritário;

, destinada ao grupo prioritário; Atualização da caderneta de vacinação, para pessoas de todas as idades.

Situação preocupa autoridades de saúde

O mais recente boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde confirmou um óbito e duas internações por H1N1 – um subtipo do vírus Influenza – entre moradores de Aparecida do Taboado. A situação acendeu o alerta das autoridades sanitárias.

“A gripe pode parecer uma doença simples, mas pode evoluir para casos graves, especialmente em crianças, idosos e pessoas com comorbidades”, alerta a secretária municipal de Saúde, Daiane Pupin.

Segundo ela, a vacinação é a forma mais eficaz de reduzir a gravidade da doença e evitar complicações. “Por isso, estamos promovendo diversas ações para garantir que o maior número possível de pessoas seja imunizado”, enfatiza.

A população é orientada a procurar a unidade de saúde mais próxima, portando a caderneta de vacinação.