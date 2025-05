Na fila da Regulação há 3 anos, Antônio recorre ao rádio em busca de cirurgia urgente

Há três anos, Antônio Clésio Muniz de Souza, de 29 anos, aguarda por uma cirurgia vascular na fila da Central de Regulação do SUS. Morador de Aparecida do Taboado, ele vive um drama agravado pela espera: pai de três filhos pequenos, um deles com Transtorno do Espectro Autista (TEA), está desempregado devido à gravidade do problema de saúde que o impede de exercer a profissão de operador de máquinas.

Sem renda fixa, vivendo em uma casa alugada com a esposa, os filhos e uma cunhada menor de idade, Antônio tem enfrentado inúmeras dificuldades. Ele realiza apenas serviços leves, quando solicitado, como mecânico de motos em uma oficina local. A esposa também deixou o trabalho para cuidar dos filhos, o que agravou ainda mais a situação financeira da família.

Em busca de uma solução, Antônio procurou a Rádio Cultura FM e compartilhou seu relato com os ouvintes do programa RCN Notícias. A mobilização foi imediata. Comovidos com a história, ouvintes se uniram e arrecadaram R$ 4.112,00 em doações.

Antônio recebeu a equipe da Rádio Cultura FM no dia seguinte, em sua casa, para anunciar o resultado financeiro das doações (Foto: Nestor Júnior/Rádio Cultura FM)

Com parte do valor, Antônio conseguiu realizar uma consulta particular com um especialista vascular em Santa Fé do Sul (SP), cidade vizinha a 30 km de Aparecida do Taboado. O diagnóstico foi claro e alarmante: a cirurgia é urgente.

“Passei pela primeira consulta no SUS ainda em 2022 e fui encaminhado para um especialista. A consulta demorou muito para ser marcada, e desde então só tenho visto meu quadro se agravar. A recomendação cirúrgica veio com urgência, mas até hoje não recebi nenhum retorno da Regulação”, conta Antônio.

Do valor arrecadado, R$ 600 foram utilizados na consulta médica. O restante está sendo usado para a compra de medicamentos e o sustento básico da família. Mas a ajuda é temporária, e a incerteza permanece.

“Sou trabalhador, nunca pedi nada a ninguém. Muita gente aqui me conhece e sabe quem eu sou. Hoje não consigo trabalhar por causa desse problema. O que mais quero é operar logo, melhorar e voltar a sustentar minha família”, desabafa.

Enquanto aguarda uma resposta oficial para o agendamento da cirurgia, Antônio segue na luta diária pela saúde e dignidade, agora contando com a solidariedade da comunidade como seu maior apoio.

Assista a reportagem do RCN Notícias: