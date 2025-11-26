Nestor Machado, da Cultura FM, é homenageado pelos 60 anos de profissão

Em sessão ordinária realizada na terça-feira (25/11), a Câmara Municipal da Estância Turística de Santa Fé do Sul, em São Paulo, concedeu ao radialista Nestor Machado uma Moção de Aplausos em comemoração aos seus 60 anos de carreira, celebrados em 2025.

A homenagem, proposta pelo vereador Marcos Favaleça, foi aprovada por unanimidade e reuniu amigos, familiares e representantes da classe política local. Entre as autoridades presentes estavam o prefeito Evandro Mura e os ex-prefeitos Armando Rossafa e Toninho Favaleça.

Homenagem a Nestor Machado reuniu prefeito, ex-prefeitos, vereadores, familiares e amigos (Foto: Rani Queiroz/Cultura FM)

A família do radialista marcou presença na solenidade, representada pela esposa Nice, pelo filho Nestor Machado Júnior – também radialista, jornalista e diretor da Rádio Cultura FM de Aparecida do Taboado –, pela nora Luana e pelos netos Pedro e Laura. Integrantes da equipe da emissora onde Machado atua há quase duas décadas também acompanharam a sessão.

Durante as manifestações, o vereador autor da homenagem e demais parlamentares destacaram a trajetória do comunicador, cuja história pessoal e profissional se entrelaça com o desenvolvimento de Santa Fé do Sul. O presidente da Câmara, Waguinho Lopes, e o prefeito Evandro Mura também discursaram, ressaltando a importância da presença constante de Machado no cotidiano das famílias da região por meio do rádio.

Prefeito Evandro e vereadores enaltecem importância de Nestor Machado para a comunicação regional (Foto: Rani Queiroz/Cultura FM)

Em seu pronunciamento, Nestor Machado agradeceu à Câmara Municipal, ao vereador Marcos Favaleça, ao prefeito e aos ex-prefeitos, além dos familiares e amigos que prestigiaram o momento.

Familiares prestigiaram o momento da honraria ao radialista (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)

Natural de Pontes Gestal (SP), Machado mudou-se para Santa Fé do Sul aos dois anos de idade e, desde então, construiu sua história no município. Ao longo de seis décadas, atuou nas rádios Santa Fé AM, Dinâmica AM –, Cultura de Jales, Clube de Votuporanga, Antena 1 de Jales, Cidade AM – atual Jota FM – de Aparecida do Taboado, onde esteve entre 2001 e 2007. Desde então, integra a equipe da Cultura FM de Aparecida do Taboado, consolidando-se como uma das vozes mais reconhecidas e respeitadas do rádio regional.