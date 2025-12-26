Veículos de Comunicação
Início Aparecida do Taboado

NOVO SISTEMA

Nota fiscal passa a ser emitida só no Portal NFS-e em Aparecida do Taboado

A emissão de NFS passam a ser feitas exclusivamente pelo Portal de Gestão NFS-e para os contribuintes de Aparecida do Taboado.

Adriano Hany

Tela de computador com sistema de nota fiscal e ícones de serviços, ambiente de escritório, sem logotipos, estilo documental
Emissão de NFS-e foi concentrada em um portal único para prestadores de serviços no município

A emissão de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) em Aparecida do Taboado passou a ser feita exclusivamente pelo Portal de Gestão NFS-e – Contribuinte. A mudança, segundo comunicado da administração municipal, começou a valer na segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Isso concentrou os procedimentos fiscais em um único ambiente digital.

Com a alteração, o modelo anterior deixou de ser utilizado, e a emissão passou a ser direcionada apenas para a nova plataforma. Além disso, foi informado que a centralização busca padronizar rotinas, agilizar etapas e ampliar a transparência dos serviços ligados à nota fiscal no município.

De acordo com a prefeitura, o portal reúne, no mesmo espaço, as funções consideradas essenciais para quem presta serviços e precisa manter a regularidade fiscal. Assim, além de emitir as notas, o contribuinte pode acompanhar declarações, consultar documentos e organizar obrigações tributárias por meio do sistema.

Otimização e Expectativas da Gestão Municipal

Ainda conforme a gestão municipal, a expectativa é que o uso do portal traga mais controle das informações e reduza falhas operacionais. Por isso, o município associou a mudança à otimização de tempo. Isso também resultará em uma rotina mais simples tanto para contribuintes quanto para o setor de fiscalização.

A orientação é para que prestadores de serviços que ainda não utilizam a plataforma façam o cadastro o quanto antes. Caso existam dúvidas ou dificuldades de acesso, foi indicado que o setor responsável permanece disponível para prestar orientações e suporte técnico. Isso visa evitar interrupções na emissão das notas.

Modernização Administrativa e Acesso Centralizado

Ao situar a medida como parte de um processo de modernização administrativa, o governo municipal afirmou que o objetivo é avançar em eficiência e organização dos serviços públicos relacionados à área fiscal. Com isso, a emissão de NFS-e passa a ser tratada como um procedimento concentrado em um único canal. Há agora um fluxo digital e acesso centralizado para os contribuintes.

Passo a Passo para emissão de NFS-e

