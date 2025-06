Nomeada a nova Secretária Municipal de Educação em Aparecida do Taboado

A Prefeitura de Aparecida do Taboado anunciou, nesta terça-feira (03/06), uma mudança no comando da Secretaria Municipal de Educação. As portarias foram assinadas pelo prefeito José Natan e publicadas no Diário Oficial do Município.

Ana Rita Paião, que estava à frente da Secretaria desde o mandato anterior de José Natan, foi exonerada do cargo. Professora efetiva da rede municipal, ela assumirá agora a coordenação pedagógica da Escola Municipal João Luiz Pereira.

Para ocupar a titularidade da pasta, foi nomeada Luciana Barbosa Cavalcante, que já integrava a equipe da Secretaria como coordenadora de Programas de Políticas Públicas. Com experiência na área e conhecimento da estrutura administrativa, Luciana assume o novo desafio à frente da Educação municipal.

A Prefeitura não informou os motivos da mudança na chefia da Secretaria.