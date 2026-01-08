Notas Fiscais passam a ser emitidas exclusivamente em plataforma federal

O empresário e contador Edi Carlos Lisboa, proprietário da Art Contábil, em Aparecida do Taboado, destacou em entrevista ao RCN Notícias as recentes mudanças na forma de emissão de notas fiscais, que agora passam a ser realizadas exclusivamente por meio de uma plataforma federal.

Segundo Edi Carlos, a nova modalidade tem como objetivo unificar, padronizar e modernizar o processo de emissão, substituindo sistemas municipais ou estaduais utilizados anteriormente. A mudança busca maior controle fiscal, segurança das informações e integração entre os órgãos públicos, além de simplificar obrigações acessórias para empresas e profissionais da contabilidade.

O contador orientou os empresários a ficarem atentos às adequações necessárias e a contarem com orientação contábil especializada durante o período de transição.