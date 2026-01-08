Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Notas Fiscais passam a ser emitidas exclusivamente em plataforma federal

Contador Edi Carlos Lisboa explica mudanças e orienta empresários sobre o novo sistema.

Mauro Silva

Foto: Ilustrativa
Foto: Ilustrativa

O empresário e contador Edi Carlos Lisboa, proprietário da Art Contábil, em Aparecida do Taboado, destacou em entrevista ao RCN Notícias as recentes mudanças na forma de emissão de notas fiscais, que agora passam a ser realizadas exclusivamente por meio de uma plataforma federal.

Segundo Edi Carlos, a nova modalidade tem como objetivo unificar, padronizar e modernizar o processo de emissão, substituindo sistemas municipais ou estaduais utilizados anteriormente. A mudança busca maior controle fiscal, segurança das informações e integração entre os órgãos públicos, além de simplificar obrigações acessórias para empresas e profissionais da contabilidade.

O contador orientou os empresários a ficarem atentos às adequações necessárias e a contarem com orientação contábil especializada durante o período de transição.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos