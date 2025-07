Nova diretoria do Conselho de Segurança Pública é definida em Aparecida do Taboado

Na tarde da segunda-feira (21/07), o vice-prefeito de Aparecida do Taboado, Tenente Ávila, participou de uma importante reunião com o Conselho de Segurança Pública do município. O encontro foi realizado na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal.

Estiveram presentes representantes das principais forças de segurança da cidade, incluindo o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Militar Ambiental.

O Procurador Jurídico da Prefeitura, Dr. João Jakson, e a servidora do Poder Judiciário, Persia Prado, também participaram do encontro, contribuindo com visões técnicas e institucionais, especialmente nas discussões sobre o estatuto do Conselho de Segurança.

Durante a reunião, foi criada a nova diretoria do Conselho de Segurança Pública de Aparecida do Taboado. A composição ficou assim definida:

Presidente : Capitão José Raimundo dos Santos Neto (Comandante do Corpo de Bombeiros)

: Capitão José Raimundo dos Santos Neto (Comandante do Corpo de Bombeiros) Secretário : Lucas Marcelino de Alcântara Oliveira (Policial Civil)

: Lucas Marcelino de Alcântara Oliveira (Policial Civil) Tesoureiro: Diego Silva Laranjeira Santos (Policial Militar Ambiental)

A formação da nova diretoria representa um avanço importante para fortalecer a articulação entre os órgãos de segurança e a administração pública, promovendo políticas mais eficazes para a área.

O vice-prefeito Tenente Ávila destacou a relevância da iniciativa:

“Segurança pública se faz com diálogo, união e planejamento. A presença das instituições aqui hoje mostra que estamos no caminho certo, buscando soluções em conjunto para garantir mais tranquilidade à nossa população.”