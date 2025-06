Nova secretária de Educação de Aparecida do Taboado destaca foco no diálogo e valorização da rede

OPORTUNIDADES DE TRABALHO

Casa do Trabalhador possui 167 vagas disponíveis em Aparecida do Taboado

A Casa do Trabalhador de Aparecida do Taboado está com 167 vagas de emprego abertas, segundo informações atualizadas pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) nesta sexta-feira (6). As oportunidades abrangem diversas áreas e exigem diferentes níveis de escolaridade, como ensino médio completo, superior ou experiência comprovada. Vagas Disponíveis Função Vagas Função […]