Novos bombeiros passam a atuar em Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado recebeu, nesta segunda-feira (08/12), 11 novos militares que passam a integrar o efetivo do Corpo de Bombeiros do município. A chegada do reforço fortalece o atendimento à população e amplia a capacidade de resposta da corporação em situações de emergência.

O prefeito José Natan e o vice-prefeito Tenente Ávila compareceram ao ato de recepção aos soldados, realizado pelo capitão da unidade, capitão Raimundo.

Autoridades prestigiaram a chegada dos novos soldados ao Corpo de Bombeiros em Aparecida do Taboado (Foto: Daniel Silva/DICOM)

Com os novos integrantes, o batalhão ganha mais agilidade nas ocorrências e maior cobertura em ações de prevenção, combate a incêndios, resgates e atendimentos pré-hospitalares. A ampliação do quadro também contribui para melhorar a distribuição das equipes ao longo do dia e garantir mais segurança aos moradores.

A expectativa é que, com o reforço, o atendimento à comunidade se torne ainda mais eficiente, especialmente no período de maior demanda.