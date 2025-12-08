Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Novos bombeiros passam a atuar em Aparecida do Taboado

Efetivo está reforçado com a chegada dos 11 soldados ao Corpo de Bombeiros do município.

Mauro Silva

Corpo de Bombeiros de Aparecida do Taboado recebe reforço do efetivo (Foto: Reprodução)
Corpo de Bombeiros de Aparecida do Taboado recebe reforço do efetivo (Foto: Reprodução)

Aparecida do Taboado recebeu, nesta segunda-feira (08/12), 11 novos militares que passam a integrar o efetivo do Corpo de Bombeiros do município. A chegada do reforço fortalece o atendimento à população e amplia a capacidade de resposta da corporação em situações de emergência.

O prefeito José Natan e o vice-prefeito Tenente Ávila compareceram ao ato de recepção aos soldados, realizado pelo capitão da unidade, capitão Raimundo.

Autoridades prestigiaram a chegada dos novos soldados ao Corpo de Bombeiros em Aparecida do Taboado (Foto: Daniel Silva/DICOM)

Com os novos integrantes, o batalhão ganha mais agilidade nas ocorrências e maior cobertura em ações de prevenção, combate a incêndios, resgates e atendimentos pré-hospitalares. A ampliação do quadro também contribui para melhorar a distribuição das equipes ao longo do dia e garantir mais segurança aos moradores.

A expectativa é que, com o reforço, o atendimento à comunidade se torne ainda mais eficiente, especialmente no período de maior demanda.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos