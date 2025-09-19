Veículos de Comunicação
Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

Obras avançam em Aparecida do Taboado: asfalto na Chácara Boa Vista e drenagem na João Pedro Pedrossian

Prefeitura reforça apelo aos moradores para colaborarem com o andamento dos serviços e anuncia interdições no trânsito a partir de segunda-feira (23/09).

Mauro Silva

Avenida João Pedro Pedrossian, em Aparecida do Taboado (Foto: Reprodução/Cultura FM)

As obras de infraestrutura seguem em ritmo acelerado em pontos opostos de Aparecida do Taboado. No bairro Chácara Boa Vista, a Prefeitura informou na manhã desta sexta-feira (19/09) que os trabalhos de pavimentação estão em fase final de preparação para o início da imprimação, processo essencial para garantir a aderência do asfalto à base do solo.

De acordo com o secretário-adjunto de Obras, Allison Souto, já foram concluídas as etapas de terraplanagem, construção de guias e sarjetas. Agora, a empresa contratada se prepara para aplicar o produto que estabiliza a base, possibilitando o início da pavimentação asfáltica nos próximos dias.

Ruas do Bairro Chácara Boa Vista recebem obras de infraestrutura (Foto: Reprodução/Cultura FM)

No entanto, a administração municipal faz um alerta importante aos moradores da região: é fundamental que a população evite o lançamento de água nas ruas em obras. “A água prejudica a base preparada e pode comprometer a qualidade do asfalto. Nosso apelo é para que os moradores colaborem e aguardem alguns dias até que a imprimação seja concluída”, reforçou o secretário.

Interdições na Avenida João Pedro Pedrossian

Enquanto o asfalto avança na Chácara Boa Vista, outra frente de trabalho atua na região oposta da cidade, onde segue em andamento a obra de macrodrenagem urbana. A partir da próxima segunda-feira (23), equipes iniciarão a escavação na Avenida João Pedro Pedrossian, na esquina com a Rua Sete de Setembro.

Segundo Souto, a via será parcialmente interditada em dois pontos: no cruzamento com a Avenida Presidente Vargas e na esquina com a Presidente Dutra. Haverá sinalização adequada no local para orientar o tráfego e garantir a segurança de motoristas e pedestres.

