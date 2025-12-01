Chegada do Papai Noel abre Natal 2025 em Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado abriu oficialmente o período natalino neste domingo (30), com a chegada do Papai Noel e o acendimento das luzes na Praça Matriz, em frente ao Santuário. A praça ficou lotada por famílias, crianças e idosos que foram acompanhar a inauguração da decoração e a abertura da programação de fim de ano no município.

O bom velinho chegou em uma viatura do Corpo de Bombeiros e foi recebido pelo prefeito José Natã, pelo vice-prefeito tenente Ávila, pela primeira-dama Verônica, por vereadores, pelo presidente da Câmara Bergalter e por integrantes do secretariado municipal. A banda marcial municipal ajudou a compor o clima de festa. Enquanto isso, o público registrava o momento com fotos e vídeos.

Moradores ouvidos pela reportagem elogiaram a estrutura montada na Praça Matriz e destacaram o impacto da programação para as famílias. Muitos definiram a decoração como “linda” e “perfeita” e afirmaram que pretendem voltar várias vezes ao longo de dezembro com as crianças. Pais relataram que os pequenos ficaram encantados com a casa do Papai Noel, com as luzes e com a distribuição de balas.

Decoração e Iluminação Especial

Além da Praça Matriz, a decoração natalina se estende à rua Duque de Caxias e às principais vias do comércio, que também receberam iluminação especial. O prefeito ressaltou que a iniciativa busca reforçar o espírito de Natal, valorizar o convívio familiar e estimular o movimento no comércio local. Ele afirmou ainda que a estrutura foi planejada como uma espécie de “cereja do bolo” após o trabalho realizado ao longo do ano.

Fotos Daniel Silva – DICOM Fotos Daniel Silva – DICOM Fotos Daniel Silva – DICOM Fotos Daniel Silva – DICOM

Durante o evento, foi anunciado que a programação oficial do “Natal 2025” terá agenda de apresentações e atividades entre os dias 6 e 21 de dezembro, incluindo a entrega de presentes. As luzes da cidade devem permanecer acesas diariamente até depois do Dia de Reis. Isso manterá o clima natalino nas noites de verão. A população e visitantes da região foram convidados a prestigiar a decoração. Eles poderão frequentar a praça de alimentação montada no entorno e circular pelo comércio local.

Com isso, Aparecida do Taboado inicia dezembro com forte apelo simbólico. Essa ação combina lazer, encontro de famílias e aquecimento da economia em torno das festas de fim de ano.