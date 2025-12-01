Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Aparecida do Taboado

EM CLIMA DE NATAL

Chegada do Papai Noel abre Natal 2025 em Aparecida do Taboado

Adriano Hany

Papai Noel chegando em viatura do Corpo de Bombeiros na Praça Matriz lotada, cercado por famílias e crianças em noite de Natal
Chegada do Papai Noel na Praça Matriz marca abertura oficial do Natal 2025 em Aparecida do Taboado. Foto: Daniel Silva - DICOM

Aparecida do Taboado abriu oficialmente o período natalino neste domingo (30), com a chegada do Papai Noel e o acendimento das luzes na Praça Matriz, em frente ao Santuário. A praça ficou lotada por famílias, crianças e idosos que foram acompanhar a inauguração da decoração e a abertura da programação de fim de ano no município.

O bom velinho chegou em uma viatura do Corpo de Bombeiros e foi recebido pelo prefeito José Natã, pelo vice-prefeito tenente Ávila, pela primeira-dama Verônica, por vereadores, pelo presidente da Câmara Bergalter e por integrantes do secretariado municipal. A banda marcial municipal ajudou a compor o clima de festa. Enquanto isso, o público registrava o momento com fotos e vídeos.

Moradores ouvidos pela reportagem elogiaram a estrutura montada na Praça Matriz e destacaram o impacto da programação para as famílias. Muitos definiram a decoração como “linda” e “perfeita” e afirmaram que pretendem voltar várias vezes ao longo de dezembro com as crianças. Pais relataram que os pequenos ficaram encantados com a casa do Papai Noel, com as luzes e com a distribuição de balas.

Decoração e Iluminação Especial

Além da Praça Matriz, a decoração natalina se estende à rua Duque de Caxias e às principais vias do comércio, que também receberam iluminação especial. O prefeito ressaltou que a iniciativa busca reforçar o espírito de Natal, valorizar o convívio familiar e estimular o movimento no comércio local. Ele afirmou ainda que a estrutura foi planejada como uma espécie de “cereja do bolo” após o trabalho realizado ao longo do ano.

Fotos Daniel Silva – DICOM
Fotos Daniel Silva – DICOM
Fotos Daniel Silva – DICOM
Fotos Daniel Silva – DICOM

Durante o evento, foi anunciado que a programação oficial do “Natal 2025” terá agenda de apresentações e atividades entre os dias 6 e 21 de dezembro, incluindo a entrega de presentes. As luzes da cidade devem permanecer acesas diariamente até depois do Dia de Reis. Isso manterá o clima natalino nas noites de verão. A população e visitantes da região foram convidados a prestigiar a decoração. Eles poderão frequentar a praça de alimentação montada no entorno e circular pelo comércio local.

Com isso, Aparecida do Taboado inicia dezembro com forte apelo simbólico. Essa ação combina lazer, encontro de famílias e aquecimento da economia em torno das festas de fim de ano.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos