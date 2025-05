Paraíso das Águas, Selvíria e Aparecida do Taboado passam de fase na Copa Assomasul

Aparecida do Taboado

Projeto “Câmara vai à Escola” promoverá educação política e formação cidadã

Vereadores e servidores do Legislativo de Aparecida do Taboado realizarão visitas às instituições de ensino, onde são apresentadas, de maneira prática e acessível, as funções do Poder Legislativo e o papel do vereador na sociedade.