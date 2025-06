Paróquia anuncia programação de Corpus Christi em Aparecida do Taboado

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Taboado, divulgou a programação da celebração de Corpus Christi, que acontece na quinta-feira (19/06).

Este ano, a festividade católica contará com mudanças significativas em relação às edições anteriores, com destaque para a escolha da Capela São Sebastião como local da Adoração ao Santíssimo e ponto de partida da procissão.

As atividades terão início às 7h (horário de Brasília), com a confecção dos tradicionais tapetes coloridos, feitos com materiais recicláveis, que ocuparão o interior do Santuário, o átrio e a rua em frente ao templo.

A ação envolve as Pastorais e Movimentos da Paróquia, que se mobilizam para preparar o caminho por onde passará o Santíssimo Sacramento.

Segundo o diácono Thiago Felipe, em entrevista ao programa RCN Notícias da Rádio Cultura FM na terça-feira (17), a Adoração ao Santíssimo na Capela São Sebastião começará às 14h.

A procissão sairá do local às 17h, seguindo pelas ruas Frei Mariano, Elias Tolentino de Almeida, Marcolino Teixeira de Queiroz e Duque de Caxias, até o Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida.

Na chegada, os fiéis participarão da bênção e, em seguida, da Missa Solene de Corpus Christi.

Durante o percurso, os moradores das vias por onde a procissão passará são convidados a montar altares em frente às casas, mantendo viva a tradição de homenagear o Santíssimo Sacramento.

Ao final do evento, a Paróquia promoverá uma ação solidária com a coleta de alimentos não perecíveis e agasalhos, que serão destinados às famílias assistidas pela comunidade paroquial.

