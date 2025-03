Paróquia celebrará São José com procissão e missa

Os cristãos católicos de Aparecida do Taboado estão em festa nesta terça-feira (19/03), celebrando o Dia de São José, esposo de Maria de Nazaré e pai de Jesus.

O município, que conta com uma grande quantidade de devotos do santo, se reunirá na igreja que tem o nome do santo e integra a Paróquia do Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida.

De acordo com o diácono Thiago Felipe, as famílias tradicionais e as pessoas mais idosas preservam com fervor a fé na intercessão de São José.

Entre as crenças populares, destaca-se a ideia de que as chuvas que ocorrem no dia dedicado ao santo são um sinal de bênçãos para a comunidade, ajudando a fertilizar o solo e garantir uma colheita abundante. “São José é o patrono de toda a Igreja, e os mais antigos acreditam muito na sua intercessão. Eles afirmam que, no Dia de São José, a chuva é sinal de fartura e graças para todos, especialmente para as famílias simples que mantêm essa fé”, destaca o diácono.

A programação em louvor ao santo terá início às 18h30 (horário de Brasília), com uma procissão saindo da residência da devota Luzia Marques, localizada na Rua Dom Aquino Correia. A caminhada seguirá até a Comunidade São José, onde será celebrada a missa em agradecimento e pedido de bênçãos para todos os fiéis.

