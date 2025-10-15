Parte da Rua Duque de Caxias terá interdições por obras de macrodrenagem

A partir desta quinta-feira (16/10), motoristas e pedestres que circulam pelo centro de Aparecida do Taboado devem redobrar a atenção. A Prefeitura vai interditar temporariamente alguns trechos da região para a realização de obras de drenagem pluvial.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, os bloqueios serão feitos em dois cruzamentos estratégicos: Rua Carlos Alves Ferreira com Rua Duque de Caxias, e Rua Presidente Dutra com Rua José Bernardes da Silva. Os serviços, no entanto, estarão concentrados ao longo da Rua Duque de Caxias, entre a Rua 7 de Setembro — onde fica a casa lotérica — e a Rua Nove de Julho, nas proximidades da FESAT.

Obra de macrodrenagem está em execução na região central de Aparecida do Taboado (Foto: Mauro Silva/Cultura FM)

A intervenção tem como objetivo principal resolver um problema antigo da cidade: os alagamentos durante o período chuvoso. A falta de escoamento adequado das águas já causou transtornos ao trânsito e prejuízos a comerciantes da região central em anos anteriores.

A administração municipal reforça que os bloqueios são temporários e pede paciência à população. “Sabemos dos transtornos que qualquer obra causa, mas essa é uma medida necessária para garantir mais segurança e conforto, especialmente durante as chuvas”, informou a secretaria.

A recomendação é que condutores busquem rotas alternativas e que moradores fiquem atentos às sinalizações nas vias afetadas.