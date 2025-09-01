Veículos de Comunicação
Peão aparecidense conquista título na montaria em touros em Alcinópolis

João Narciso, de Aparecida do Taboado, foi o grande destaque da 23ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro.

Mauro Silva

Vencedoras da montaria em touro (Foto: Divulgação)
Vencedoras da montaria em touro (Foto: Divulgação)

O peão João Narciso do Prado Jr., natural de Aparecida do Taboado, conquistou o primeiro lugar na prova de montaria em touros durante a 23ª Festa do Peão de Boiadeiro de Alcinópolis, realizada entre os dias 27 e 30 de agosto. O evento, que movimentou a cidade com arquibancadas lotadas e grandes atrações musicais, encerrou-se no domingo com a final das montarias e a premiação dos melhores competidores.

Na modalidade de cavalo estilo cutiano, o vencedor foi Lucas Batista Barbosa Dantas, da cidade de Abatiá, no Paraná. Ambos foram aclamados pelo público durante a cerimônia de encerramento.

A tradicional festa do peão foi promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alcinópolis (SINDSERV), em parceria com a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Fundação de Cultura. Foram quatro noites de intensa programação, com destaque para as disputas nas arenas e os shows sertanejos que animaram o público local e visitantes.

Durante a última noite do rodeio, a organização da Ekip Rozeta prestou uma homenagem ao prefeito Weliton Guimarães, reconhecendo seu apoio ao setor durante o período crítico da pandemia. O gestor recebeu o título de Embaixador do Rodeio da Ekip Rozeta. Em vídeo, o campeão mundial da Professional Bull Riders (PBR), Cássio Dias, também agradeceu ao prefeito, destacando sua contribuição para o desenvolvimento do esporte. “Você faz parte desse título, Weliton. Parabéns pela sua gestão e pelo compromisso com o rodeio”, afirmou o atleta.

Visivelmente emocionado, Weliton Guimarães agradeceu pela homenagem e reforçou seu apoio aos profissionais do rodeio: “Foi uma surpresa emocionante. Só posso desejar que Deus abençoe cada peão, locutor e todos que fazem essa festa acontecer.”

Classificação Final – Montaria em Touros

  1. João Narciso do Prado Jr. – Aparecida do Taboado (MS)
  2. Jean Carlos Rodrigues – Lagoa Grande (MG)
  3. Luiz Gustavo da Silva – Douradina (PR)
  4. Kelvin Rycardo Boneto – Auriflama (SP)
  5. Leandro Dias da Silva – Tapejara (PR)
  6. José Augusto Carvalho – Alto Taquari (MT)
  7. Jeremias Pureza da Costa – Araújos (MG)
  8. Vitor da Silva Furtado – Costa Rica (MS)
  9. Pedro Antônio Segatto – Costa Rica (MS)
  10. Ayslan Jeferson dos Reis – Nova Brasilândia (MT).
