PM divulga balanço de ocorrências com furtos, moto recuperada e casos de violência doméstica

O comandante da Polícia Militar de Aparecida do Taboado, tenente Luiz Carlos Vieira, divulgou nesta segunda-feira (19/05) em entrevista ao RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, um balanço das principais ocorrências atendidas pela corporação nos últimos dias.

Entre os destaques estão casos de furto em comércio e residência, recuperação de motocicleta furtada e registros de violência doméstica.

Furto em conveniência é desvendado com ajuda de câmeras de segurança

Na madrugada de quinta-feira (15), a Conveniência Barreto, localizada na Avenida São Cristóvão, foi alvo de criminosos pela sexta vez. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, o que facilitou a identificação dos autores.

Com base nas imagens, a Polícia Militar localizou um dos suspeitos em sua residência, ainda vestindo a mesma roupa usada no momento do crime.

Ao ser questionado, ele confessou o furto e revelou a identidade de um comparsa, que tem diversas passagens pela polícia e havia saído recentemente da prisão. Este segundo envolvido ainda não foi localizado.

Segundo o detido, os produtos levados da conveniência foram vendidos em um bar na Vila Real e em uma praça próxima. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde teve a prisão ratificada e ficou à disposição da Justiça.

Moto furtada é recuperada após denúncias da população

No sábado (17), por volta das 16h, a Polícia Militar recebeu denúncias sobre um indivíduo que circulava de maneira perigosa pelas ruas da cidade, em uma motocicleta sem placas, sem utilizar capacete e sem os equipamentos obrigatórios.

O próprio comandante Luiz Carlos Vieira publicou um alerta em suas redes sociais pedindo apoio da população para localizar o infrator. Com a resposta rápida da comunidade, os policiais conseguiram encontrá-lo nas proximidades do Terminal Rodoviário.

Durante a tentativa de abordagem, o condutor caiu da moto na Rua João Valeriano Duarte, a uma grande distância do ponto inicial da perseguição.

Após checagem, foi constatado que o veículo havia sido furtado dias antes.

O homem e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia para as devidas providências.

Morador flagra furto e, com ajuda de vizinhos, detém suspeito

Ainda no sábado (17), por volta das 23h, um morador da Rua São Paulo, no Bairro São Jerônimo, flagrou um homem tentando furtar um botijão de gás de sua residência.

O suspeito foi contido com a ajuda de populares até a chegada da Polícia Militar, que o conduziu à Delegacia de Polícia Civil.

Violência doméstica também preocupa

De acordo com o tenente Vieira, no domingo (18), a PM atendeu a duas ocorrências de violência doméstica no município. Os casos seguem sob investigação da Polícia Civil.

A Polícia Militar reforça que a participação da comunidade tem sido fundamental na resolução de crimes e pede que qualquer atividade suspeita seja denunciada de forma anônima pelos canais oficiais.

Assista a reportagem no RCN Notícias: