PM prende em flagrante suspeito de furto a residência em Aparecida do Taboado

A Polícia Militar de Aparecida do Taboado (MS) prendeu em flagrante, no domingo (25/01), um homem acusado de furto a residência no município.
O suspeito foi surpreendido pelos policiais após subir no telhado de um imóvel localizado na Rua Tabatinga, no bairro Tia Chica, onde retirava o sistema de aquecimento de água da residência.
A guarnição policial agiu com rapidez e eficiência, conseguindo frustrar a ação criminosa ainda em andamento. O autor foi detido no local e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o objeto furtado, que foi recuperado.
De acordo com informações policiais, o indivíduo já possui diversas passagens por crimes semelhantes. Ele permanece à disposição da Justiça.