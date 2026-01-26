Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Aparecida do Taboado

Aparecida do Taboado

PM prende em flagrante suspeito de furto a residência em Aparecida do Taboado

Homem foi surpreendido no telhado de imóvel enquanto retirava sistema de aquecimento de água; ação rápida da PM frustrou o crime.

Mauro Silva

Placa retirada durante a tentativa de furto (Foto: Polícia Militar)
Placa retirada durante a tentativa de furto (Foto: Polícia Militar)

A Polícia Militar de Aparecida do Taboado (MS) prendeu em flagrante, no domingo (25/01), um homem acusado de furto a residência no município.

O suspeito foi surpreendido pelos policiais após subir no telhado de um imóvel localizado na Rua Tabatinga, no bairro Tia Chica, onde retirava o sistema de aquecimento de água da residência.

A guarnição policial agiu com rapidez e eficiência, conseguindo frustrar a ação criminosa ainda em andamento. O autor foi detido no local e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o objeto furtado, que foi recuperado.

De acordo com informações policiais, o indivíduo já possui diversas passagens por crimes semelhantes. Ele permanece à disposição da Justiça.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos