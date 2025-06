PM realizou palestra sobre drogas para colaboradores de indústria em Aparecida do Taboado

A 3ª Companhia Independente de Polícia Militar de Aparecida do Taboado, unidade subordinada ao 13º Batalhão de Polícia Militar (CPA-2), promoveu na última semana uma palestra educativa com o tema “Drogas e Suas Consequências”, voltada aos colaboradores da indústria GeneSeas, localizada no município.

A ação, ministrada pelo tenente Luiz Carlos Vieira, comandante da companhia local, faz parte do conjunto de ações preventivas e de aproximação com a comunidade desenvolvidas pela corporação. O foco é promover saúde, segurança e cidadania também no ambiente corporativo.

Comandante Vieira e líderes dos colaboradores do Geneseas (Foto: Polícia Militar)

Durante a palestra, os participantes receberam orientações sobre os riscos associados ao consumo de substâncias psicoativas, tanto lícitas quanto ilícitas.

Foram abordados temas como prevenção ao uso de drogas, dependência química, impactos físicos, psicológicos e sociais decorrentes do uso de entorpecentes, além de prejuízos à convivência familiar, às relações interpessoais e ao desempenho profissional.

A atividade também tratou dos caminhos para a recuperação e reinserção social de dependentes químicos, bem como da legislação vigente sobre drogas e o papel do Estado no combate ao tráfico e ao consumo de substâncias ilícitas.