Polícia Civil cumpre mandado de prisão por furto qualificado em Aparecida do Taboado

Um homem de 31 anos foi preso na terça-feira (24/06) pela Polícia Civil em Aparecida do Taboado, em cumprimento a mandado expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Judiciário, ele cometeu falta grave durante cumprimento da pena, e terá que voltar ao regime prisional.

Segundo a Polícia Civil, o preso foi condenado por furto qualificado e teve seu regime alterado para o fechado, com pena restante de 2 anos, 8 meses e 13 dias.

O delegado Gustavo Fernal destacou a importância do cumprimento das regras em situações como esta. “A efetivação de prisões como esta é fundamental para assegurar o respeito ao sistema de execução penal”, destacou.