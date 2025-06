Polícia Civil cumpre mandado e prende procurado por homicídio

A Polícia Civil de Aparecida do Taboado, por meio da equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG), em ação conjunta com a Polícia Federal de Três Lagoas, prendeu na manhã de quarta-feira (12/06) um homem condenado por homicídio.

O mandado de prisão foi cumprido na Avenida Orlando Mascarenhas, onde o foragido foi localizado e detido sem resistência.

O homem possuía condenação definitiva pelo crime de homicídio, com pena fixada em 16 anos de reclusão em regime fechado. O mandado foi expedido pela comarca de Limoeiro de Anadia, no estado de Alagoas.

A Polícia Civil destacou que a ação é parte dos esforços contínuos para manter a segurança e a ordem pública no município. “Aparecida do Taboado, por sua localização estratégica e estrutura de serviços, atrai pessoas de diversas regiões em busca de oportunidades. Infelizmente, também pode acabar sendo destino de indivíduos que tentam escapar da Justiça”, informou a equipe do SIG.

A corporação reforça a importância da colaboração da população para o êxito das operações policiais. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais oficiais da Polícia Civil, com garantia total de sigilo: por mensagem direta no Instagram oficial da corporação ou pelo telefone (67) 3565-1217.