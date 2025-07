Polícia Civil prende condenados por tráfico de drogas em Aparecida do Taboado

Nesta terça-feira (15/07), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu dois homens condenados por tráfico de drogas em Aparecida do Taboado. As prisões foram efetuadas por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia local, com base em mandados expedidos pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior.

Os condenados estavam com penas em regime fechado após o Judiciário determinar a regressão de regime, motivada por descumprimentos das condições impostas anteriormente. A operação foi coordenada e ocorreu sem resistência. Após a detenção, os homens foram encaminhados à unidade prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, as diligências continuam com foco na identificação de outros foragidos com mandados em aberto na região. O SIG intensifica o monitoramento de indivíduos reincidentes ou que não cumprem os critérios legais para progressão de regime, reforçando a atuação preventiva contra o retorno à criminalidade.

Além do cumprimento das ordens judiciais, a ação demonstra o compromisso das forças de segurança com o controle territorial e a preservação da ordem pública, por meio de intervenções discretas e eficazes.