Polícia Civil prende jovem por tráfico de drogas

A equipe do Serviço de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Aparecida do Taboado prendeu, na tarde de quarta-feira (28/05), um homem de 19 anos acusado de tráfico de drogas no bairro Jardim Redentora.

A ação foi desencadeada após denúncias anônimas informarem que o imóvel funcionava como ponto de venda de entorpecentes e que o morador realizava entregas de drogas no sistema delivery pela cidade.

Operação do SIG culminou na prisão do traficante (Foto: Polícia Civil)

Com base nas informações e em abordagens anteriores, os investigadores foram até o local, onde constataram movimentação suspeita e forte odor de maconha. Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou se refugiar dentro da residência, mas foi rapidamente contido.

Durante revista pessoal e buscas no interior da casa, os agentes localizaram aproximadamente 230 gramas de maconha, divididas em seis porções, além de uma balança de precisão, um rolo de plástico filme, dois aparelhos celulares e R$ 72 em dinheiro. Segundo a polícia, parte da droga estava enterrada no quintal do imóvel.

O jovem já possui histórico de envolvimento com o tráfico e, de acordo com o SIG, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e permanece à disposição da Justiça.