Polícia Militar age com rapidez e prende suspeito de violência doméstica

A Polícia Militar de Aparecida do Taboado agiu de forma rápida e eficiente ao atender uma denúncia de violência doméstica no Bairro São Jerônimo. A ocorrência envolvia agressões físicas contra uma mulher, supostamente praticadas por seu convivente.

Assim que recebeu o chamado, a guarnição deslocou-se imediatamente até o local e conseguiu realizar a abordagem e a prisão do acusado, que estava armado no momento da ação policial.

Graças à pronta intervenção da Polícia Militar, foi possível evitar uma situação de maior gravidade e uma possível tragédia.

O suspeito, que tem 20 anos de idade, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.