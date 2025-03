Polícia realiza operação e desmantela quadrilha que agia em cidades da região

A operação realizada na sexta-feira (21/03) em Aparecida do Taboado pelo Serviço de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil local, resultou no fechamento de uma casa de prostituição e na prisão de seu proprietário. A ação foi parte de um conjunto de mandados expedidos pela Comarca de Auriflama, no estado de São Paulo.

Durante a abordagem ao estabelecimento, os policiais encontraram e apreenderam uma quantidade ainda não divulgada de maconha e cocaína, além de celulares, máquinas de cartão e anotações relacionadas a atividades ilícitas. O SIG compartilhou as informações sobre a operação por meio de suas redes sociais.

A megaoperação foi coordenada pela Polícia Civil de Auriflama e contou com o apoio de forças de segurança das cidades paulistas de Pereira Barreto, Guzolândia e Catanduva, além de Aparecida do Taboado, em Mato Grosso do Sul.

Segundo a Polícia Civil de Auriflama, a ação desmantelou uma rede criminosa envolvida em exploração sexual, tráfico de drogas, cárcere privado, estupros, lesões corporais e, ainda, a suspeita de homicídio.

As investigações começaram a partir da morte suspeita de uma jovem, cujo corpo foi encontrado enforcado em uma boate da cidade. Inicialmente tratado como suicídio, o caso passou a ser investigado como homicídio ou induzimento ao suicídio após a apuração de novos elementos.

As investigações revelaram que a rede criminosa estava em operação desde 2021, atuando nos municípios envolvidos na operação. As boates vinculadas ao esquema foram fechadas e lacradas por ordem judicial, e os suspeitos estão atualmente sob prisão temporária.