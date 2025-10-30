Durante visita à Rádio Cultura FM de Aparecida do Taboado, onde concedeu entrevista ao programa RCN Notícias, o prefeito de Santa Fé do Sul/SP, Evandro Mura, anunciou as atrações do “Sonho de Natal”, evento que atrai as cidades da região e é considerado o mais famoso da região Noroeste de São Paulo.
Aparecida do Taboado
Prefeito de Santa Fé do Sul anuncia atrações do “Sonho de Natal”
Programação natalina mais famosa da região Noroeste de São Paulo será realizada entre os dias 29 de novembro e 4 de janeiro de 2026.
ImpressosMais Edições
Mais notíciasMais artigos
PREVISÃO DO TEMPO
Quinta-feira será de tempo instável em Mato Grosso do Sul
Inmet mantém alerta de chuva e prevê rajadas de até 60 km/h em várias regiões do estado
Aparecida do Taboado
Prefeito e presidente da Câmara de Santa Fé do Sul visitam a Rádio Cultura FM de Aparecida do Taboado
Evandro Mura destacou as principais ações de sua gestão, enquanto Wagner Lopes ressaltou a boa sintonia entre Executivo e Legislativo do município paulista.
PEDÁGIO SEM DUPLICAÇÃO
Tentativa de ultrapassagem causou acidente que colocou caminhão em chamas na BR-158
Equipes dos Bombeiros atuaram no controle das chamas e na limpeza da pista após fogo tomar conta do caminhão
Aparecida do Taboado
Acidente interdita BR-158 entre Aparecida do Taboado e Paranaíba por 12 horas
Vagão de carreta bitrem carregada com 35 mil litros de óleo diesel se desprendeu após colisão com caminhão; incêndio se espalhou próximo à ponte das Três Barras.
I Cavalgada do Córrego do Ouro acontece neste sábado em Aparecida do Taboado
Evento terá início às 14h, e deve reunir comitivas de diversos municípios da região.
Aparecida do Taboado
RCN Notícias revela novos detalhes sobre o acidente que causou a morte de Miler Barbosa
Imagens obtidas pela reportagem reforçam suspeita de atropelamento após a queda da moto. Jovem de 29 anos morreu na noite de domingo (26/10).