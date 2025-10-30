Veículos de Comunicação
Prefeito de Santa Fé do Sul anuncia atrações do “Sonho de Natal”

Programação natalina mais famosa da região Noroeste de São Paulo será realizada entre os dias 29 de novembro e 4 de janeiro de 2026.

Mauro Silva

Decoração e programação natalina atraem moradores das cidades da região (Foto: Assessoria)
Durante visita à Rádio Cultura FM de Aparecida do Taboado, onde concedeu entrevista ao programa RCN Notícias, o prefeito de Santa Fé do Sul/SP, Evandro Mura, anunciou as atrações do “Sonho de Natal”, evento que atrai as cidades da região e é considerado o mais famoso da região Noroeste de São Paulo.

