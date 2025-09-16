Prefeito destaca mais de R$ 30 milhões em obras e anuncia programação dos 77 anos de Aparecida do Taboado

O prefeito de Aparecida do Taboado, José Natan, concedeu entrevista na manhã desta terça-feira (16/09) ao programa RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, para anunciar a programação oficial do 77º aniversário do município — celebrado em 28 de setembro — e apresentar um balanço das obras em andamento e das que estão prestes a iniciar.
Entre os destaques da entrevista, o chefe do Executivo informou que mais de R$ 30 milhões estão sendo investidos em obras de infraestrutura, especialmente nas áreas de asfalto e drenagem urbana, por meio de diversas licitações já concluídas e outras em fase final.
“Os valores são ainda maiores, considerando os projetos em execução e os que já passaram por licitação e terão início nos próximos dias”, afirmou o prefeito.
Entre as regiões contempladas com os investimentos estão os bairros Chácara Boa Vista, São João, Residencial Tauan, além de trechos das avenidas dos Estudantes, Ajax Furquim Leite e Orlando Mascarenhas, esta última com obras de drenagem, recapeamento e implantação de ciclovia. O processo de licitação para pavimentação da Vila São Lázaro também está em tramitação.
Outras entregas importantes previstas para este mês incluem a reforma e modernização da Quadra de Esportes Floriscena Laurinda de Castro e a revitalização do histórico prédio da Secretaria Municipal de Educação, ambas programadas dentro das comemorações do aniversário da cidade.
Segurança reforçada com videomonitoramento
José Natan também anunciou que Aparecida do Taboado contará, a partir da semana do aniversário, com um moderno sistema de videomonitoramento, com 70 câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade. O objetivo é ampliar a segurança da população, inibindo crimes e facilitando a atuação das forças de segurança.
“A central de monitoramento está sendo instalada no quartel da Polícia Militar, que ficará responsável pela operação do sistema, adquirido pela Prefeitura”, explicou o prefeito.
Festa das Nações e shows nacionais
As festividades em comemoração aos 77 anos de Aparecida do Taboado incluem uma ampla programação cultural e artística, com destaque para a tradicional Festa das Nações, que será realizada de 25 a 27 de setembro, no Recinto da Festa do Peão, com entrada gratuita.
O evento, que reúne pratos típicos de 16 países em uma grande praça de alimentação, conta com o envolvimento de entidades assistenciais do município e apresentações de artistas nacionais. A programação inclui:
- 25/09 (quarta-feira): Show com o evangelista e cantor Deive Leonardo
- 26/09 (quinta-feira): Apresentação da consagrada dupla Rio Negro & Solimões
- 27/09 (sexta-feira): Violada Bruta, com as duplas João Haroldo & Betinho e Brenno Reis & Marco Viola
No dia 28 de setembro, data oficial do aniversário, a cidade celebra com uma missa solene no Santuário de Nossa Senhora Aparecida pela manhã, seguida pelo tradicional desfile cívico na Avenida Presidente Vargas, a partir das 15h, encerrando a programação festiva.
Assista a entrevista no RCN Notícias: