Prefeito destaca mais de R$ 30 milhões em obras e anuncia programação dos 77 anos de Aparecida do Taboado

O prefeito de Aparecida do Taboado, José Natan, concedeu entrevista na manhã desta terça-feira (16/09) ao programa RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, para anunciar a programação oficial do 77º aniversário do município — celebrado em 28 de setembro — e apresentar um balanço das obras em andamento e das que estão prestes a iniciar.

Entre os destaques da entrevista, o chefe do Executivo informou que mais de R$ 30 milhões estão sendo investidos em obras de infraestrutura, especialmente nas áreas de asfalto e drenagem urbana, por meio de diversas licitações já concluídas e outras em fase final.

“Os valores são ainda maiores, considerando os projetos em execução e os que já passaram por licitação e terão início nos próximos dias”, afirmou o prefeito.

Entre as regiões contempladas com os investimentos estão os bairros Chácara Boa Vista, São João, Residencial Tauan, além de trechos das avenidas dos Estudantes, Ajax Furquim Leite e Orlando Mascarenhas, esta última com obras de drenagem, recapeamento e implantação de ciclovia. O processo de licitação para pavimentação da Vila São Lázaro também está em tramitação.

Outras entregas importantes previstas para este mês incluem a reforma e modernização da Quadra de Esportes Floriscena Laurinda de Castro e a revitalização do histórico prédio da Secretaria Municipal de Educação, ambas programadas dentro das comemorações do aniversário da cidade.

Além das atrações divulgadas, outras estão inseridas na programação oficial (Foto: Divulgação)

Segurança reforçada com videomonitoramento

José Natan também anunciou que Aparecida do Taboado contará, a partir da semana do aniversário, com um moderno sistema de videomonitoramento, com 70 câmeras instaladas em pontos estratégicos da cidade. O objetivo é ampliar a segurança da população, inibindo crimes e facilitando a atuação das forças de segurança.

“A central de monitoramento está sendo instalada no quartel da Polícia Militar, que ficará responsável pela operação do sistema, adquirido pela Prefeitura”, explicou o prefeito.

Festa das Nações e shows nacionais

As festividades em comemoração aos 77 anos de Aparecida do Taboado incluem uma ampla programação cultural e artística, com destaque para a tradicional Festa das Nações, que será realizada de 25 a 27 de setembro, no Recinto da Festa do Peão, com entrada gratuita.

O evento, que reúne pratos típicos de 16 países em uma grande praça de alimentação, conta com o envolvimento de entidades assistenciais do município e apresentações de artistas nacionais. A programação inclui:

25/09 (quarta-feira): Show com o evangelista e cantor Deive Leonardo

Show com o evangelista e cantor Deive Leonardo 26/09 (quinta-feira): Apresentação da consagrada dupla Rio Negro & Solimões

Apresentação da consagrada dupla Rio Negro & Solimões 27/09 (sexta-feira): Violada Bruta, com as duplas João Haroldo & Betinho e Brenno Reis & Marco Viola

No dia 28 de setembro, data oficial do aniversário, a cidade celebra com uma missa solene no Santuário de Nossa Senhora Aparecida pela manhã, seguida pelo tradicional desfile cívico na Avenida Presidente Vargas, a partir das 15h, encerrando a programação festiva.

Assista a entrevista no RCN Notícias: