Prefeito e presidente da Câmara de Santa Fé do Sul visitam a Rádio Cultura FM de Aparecida do Taboado

O programa RCN Notícias, da Rádio Cultura FM de Aparecida do Taboado, recebeu nesta quarta-feira (29/10) o prefeito de Santa Fé do Sul (SP), Evandro Mura, e o presidente da Câmara Municipal, vereador Wagner Lopes.

Durante a entrevista, o prefeito — reeleito com mais de 72% dos votos — atribuiu o reconhecimento da população aos resultados obtidos em diversas áreas da administração pública. Mura enfatizou, especialmente, as obras que solucionaram os antigos problemas de desabastecimento de água em vários bairros do município.

O gestor também comentou sobre os investimentos em saúde e educação, destacando projetos em andamento que visam melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população.

O vereador Wagner Lopes, que está em seu sexto mandato consecutivo, ocupa pela primeira vez a presidência da Câmara Municipal de Santa Fé do Sul.

Durante a entrevista, ele destacou o bom relacionamento entre o Legislativo e o Executivo, ressaltando que essa parceria tem sido fundamental para o avanço de projetos e para o desenvolvimento do município.