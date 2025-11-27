Prefeito se manifesta sobre emissário que levará efluentes de indústria ao Rio Paraná

Uma polêmica tornada pública nesta quinta-feira (27/11) pelo programa RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, gerou preocupação entre moradores de Aparecida do Taboado. Segundo a informação divulgada, um emissário de efluentes industriais estaria sendo instalado às margens do Rio Paraná, com duto direcionado ao trecho compreendido entre a ponte rodoferroviária e o Córrego Rondinha.

Durante participação ao vivo no programa para tratar de outros assuntos, o prefeito José Natan confirmou que a Ouvidoria Municipal já havia recebido a mesma informação. Ele relatou que imediatamente determinou a apuração dos fatos, solicitando informações oficiais ao Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

Emissário está sendo instalado entre indústria e o Rio Paraná (Foto: Reprodução)

O prefeito disse ter recebido a notícia com surpresa e informou que acionou a Procuradoria Jurídica do município. Reforçou ainda que, caso a instalação do emissário não esteja em conformidade com as normas ambientais, a Prefeitura adotará as medidas necessárias para impedir seu funcionamento.

Procurado pela produção do RCN Notícias, o frigorífico apontado como responsável pela obra informou que só irá se manifestar após uma reunião entre seus diretores. A Prefeitura aguarda respostas tanto da indústria quanto do Imasul para dar continuidade à apuração.

Prefeitura apura a legalidade da obra (Foto: Reprodução)

O cidadão Pedro Roberto de Queiroz foi quem encaminhou o questionamento na plataforma Fala.BR, integrada ao sistema federal de ouvidoria e acesso à informação.

Íntegra da publicação

“Observa-se que, desde outubro de 2025, está em instalação um encanamento à margem direita do Rio Paraná, entre o Rio Rondinha e a ponte rodoferroviária, em Aparecida do Taboado (MS), supostamente um emissário de efluentes industriais das empresas de alimentos instaladas no parque industrial do município. Solicito informação deste órgão a respeito de eventual autorização ou licença ambiental para esse emissário e para as ETEs industriais existentes. Caso haja autorização, peço a disponibilização das licenças e demais documentos, como projetos executivos, outorga d’água e outros utilizados no processo.

A título de conhecimento, o local previsto para este suposto emissário está acima da ponte rodoferroviária Rollemberg Vuolo, entre os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul — a maior ponte fluvial brasileira — e também acima de loteamentos urbanos, pousadas, ranchos e marina. Em 2023, houve consulta pública da Prefeitura sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, que incluía emissário e ETE industrial a serem instalados logo abaixo da ponte rodoferroviária. Na ocasião, 86,33% dos participantes se manifestaram contra a proposta, demonstrando que a população é contrária ao lançamento de efluentes industriais no Rio Paraná na forma apresentada.”