Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Aparecida do Taboado

APROXIMAÇÃO!

Prefeitura no Bairro oferece serviços gratuitos no Jd. das Flores neste sábado

Adriano Hany

Ação concentra secretarias e oferece atendimento direto à população
Ação concentra secretarias e oferece atendimento direto à população

O projeto Prefeitura no Bairro será realizado neste sábado (6), das 8h30 às 13h, na Avenida da Saudade, no Jardim das Flores, atendendo moradores do entorno. A ação reúne secretarias municipais e oferece serviços gratuitos, atividades de lazer e espaço para tirar dúvidas diretamente com as equipes.

Pela Educação, serão oferecidos brinquedoteca, contação de histórias, pintura facial e apresentações de estudantes. A secretaria também confirmou o Festival de Pipa, com sorteio de bicicleta e brindes aos inscritos, além de óculos de realidade virtual para experiências lúdicas. A secretária Luciana Cavalcanti informou que dúvidas sobre vagas, rotinas escolares e documentos poderão ser sanadas no local, inclusive por pais da zona rural.

Serviços e Atendimentos Disponíveis

A Assistência Social indicou que, excepcionalmente, o serviço de consulta do Bolsa Família — suspenso no CRAS até 12 de setembro devido ao recadastramento — estará disponível no evento. Haverá ainda pré-cadastro para o grupo da Melhor Idade, exposição de artesanatos do CRAS, atendimento do CREAS e do Conselho Tutelar, além de um aulão de Zumba. Para todos os serviços, devem ser apresentados RG, CPF e comprovante de residência.

Notícias Relacionadas

O evento também contará com vacinação antirrábica para cães e gatos (a partir de três meses), aferição de pressão, feirão de vagas pela Casa do Trabalhador, cadastro MEI via Contrata Mais Brasil, coleta de pilhas, lâmpadas e lixo eletrônico, atendimento da Receita Federal (PAVE), Ouvidoria, solicitações de troca de lâmpadas de postes, denúncia de terrenos sujos, emissão de guias de IPTU e orientação do PROCON. Em experiências anteriores, a procura foi alta; por isso, é recomendado chegar cedo e levar a documentação exigida.

Com a estrutura montada, espera-se aproximação entre população e serviços públicos, ampliando o acesso e reduzindo deslocamentos dos moradores.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos