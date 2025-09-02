Prefeitura no Bairro oferece serviços gratuitos no Jd. das Flores neste sábado

O projeto Prefeitura no Bairro será realizado neste sábado (6), das 8h30 às 13h, na Avenida da Saudade, no Jardim das Flores, atendendo moradores do entorno. A ação reúne secretarias municipais e oferece serviços gratuitos, atividades de lazer e espaço para tirar dúvidas diretamente com as equipes.

Pela Educação, serão oferecidos brinquedoteca, contação de histórias, pintura facial e apresentações de estudantes. A secretaria também confirmou o Festival de Pipa, com sorteio de bicicleta e brindes aos inscritos, além de óculos de realidade virtual para experiências lúdicas. A secretária Luciana Cavalcanti informou que dúvidas sobre vagas, rotinas escolares e documentos poderão ser sanadas no local, inclusive por pais da zona rural.

Serviços e Atendimentos Disponíveis

A Assistência Social indicou que, excepcionalmente, o serviço de consulta do Bolsa Família — suspenso no CRAS até 12 de setembro devido ao recadastramento — estará disponível no evento. Haverá ainda pré-cadastro para o grupo da Melhor Idade, exposição de artesanatos do CRAS, atendimento do CREAS e do Conselho Tutelar, além de um aulão de Zumba. Para todos os serviços, devem ser apresentados RG, CPF e comprovante de residência.