Presidente destaca produtividade do Legislativo no primeiro semestre em Aparecida do Taboado

O presidente da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, Ber Galter, apresentou nesta segunda-feira (21), em entrevista ao programa RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, um balanço das atividades do Legislativo no primeiro semestre de 2025.

De acordo com o presidente, entre janeiro e junho, a Câmara encaminhou 291 indicações, 10 moções e 22 projetos de lei. “Os vereadores mantêm um diálogo direto com a população, que traz suas demandas e sugestões. A partir disso, transformamos essas necessidades em ações concretas junto ao Poder Executivo”, destacou Ber Galter.

As áreas de infraestrutura e saúde foram as mais demandadas. Do total de indicações, 187 foram destinadas ao serviço público, com foco em melhorias nas vias urbanas, iluminação pública e reformas estruturais. Já o setor da saúde recebeu 43 indicações.

Além da atuação legislativa, a Câmara também promoveu projetos de relevância social no período. Entre os destaques estão o Prêmio Mulher Cidadã, o Projeto “Câmara Vai à Escola”, e a criação da Procuradoria Especial da Mulher, voltada à defesa dos direitos femininos e ao enfrentamento da violência de gênero.

Ber Galter também comentou o andamento das obras de reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal, que, segundo ele, devem ser concluídas ainda este ano. A nova estrutura contará com salas individuais para os 11 vereadores, além de espaços adequados para os setores administrativo, financeiro e de licitações.

“Estamos trabalhando com a expectativa de concluir as obras em 2025 e realizar a inauguração oficial do novo espaço legislativo em fevereiro de 2026”, afirmou o presidente.

Em recesso parlamentar, a Câmara Municipal de Aparecida do Taboado terá o retorno das sessões no dia 4 de agosto.

Assista a entrevista ao RCN Notícias: