Projeto “Câmara vai à Escola” promoverá educação política e formação cidadã

A Câmara Municipal de Aparecida do Taboado anuncia o retorno do projeto “Câmara vai à Escola”, com início da primeira etapa marcado para a próxima segunda-feira (26/05).

A iniciativa tem como objetivo principal promover a educação política e a formação cidadã entre os estudantes das redes públicas e escolas de ensino privado do município.

O projeto consiste em visitas dos vereadores e servidores da Casa às instituições de ensino, onde são apresentadas, de maneira prática e acessível, as funções do Poder Legislativo e o papel do vereador na sociedade.

A ação visa despertar nos jovens o interesse pela política e fortalecer a consciência cidadã desde a escola.

Os estudantes são convidados a participar ativamente da iniciativa, por meio da eleição de delegados estudantis.

Os alunos da rede pública apresentam reivindicações voltadas à melhoria do ambiente escolar, enquanto os das escolas particulares desenvolvem propostas de projetos sociais.

Os delegados eleitos vivenciam simbolicamente o papel de vereador, com direito a fala na tribuna da Câmara e entrega formal de suas propostas.

Além disso, o projeto prevê etapas futuras que incluem visitas à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) e ao Congresso Nacional, em Brasília, ampliando a compreensão dos estudantes sobre o funcionamento do Legislativo em diferentes esferas.

As escolas participantes desta edição são: E.E Frei Vital de Garibaldi, E.E Georgina de Oliveira Rocha, E.E Ernesto Rodrigues, Escola Recanto Objetivo e Escola Sesi.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Ber Galter, destaca a importância do projeto como instrumento de aproximação entre o Legislativo e a juventude:

“Mais do que ensinar sobre política, queremos formar jovens conscientes do seu papel na sociedade. O ‘Câmara vai à Escola’ dá voz e vez à juventude.”

Com esta iniciativa, a Câmara reafirma seu compromisso com a formação cidadã e com o fortalecimento da democracia a partir da base educacional.